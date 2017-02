Willkommen

Die «Andelfinger Zeitung» ist die führende Regionalzeitung im Zürcher Weinland mit einer Auflage von rund 6000 Exemplaren. Die Zeitung erscheint zweimal wöchentlich, jeweils am Dienstag und am Freitag. Sie berichtet ausführlich und umfassend über das politische, kulturelle, sportlichte und gesellschaftliche Geschehen im Zürcher Weinland und der angrenzenden Region (etwa 30 Gemeinden). Sechs fest angestellte Redaktorinnen und Redaktoren und eine grosse Zahl freier Mitarbeiter greifen Aktualitäten auf und beleuchten Hintergründe zu Themen, die das Weinland beschäftigen. Die «Andelfinger Zeitung» ist stark in der Bevölkerung verankert, weist eine hohe Auflagedichte auf und geniesst daher einen sehr hohen Beachtungsgrad im Zürcher Weinland. Sie gehört zur Akeret Verlag + Druck AG in Andelfingen und ist 1857 gegründet worden.